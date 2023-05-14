'Asırlık çınarlar' oy kullanmak için sandığa gitti

Kemal Kılıçdaroğlu: Öndeyiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Öndeyiz
Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta en çok oyu kendisi aldı
Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta en çok oyu kendisi aldı
İzmir'den ilk sonuçlar
İzmir'den ilk sonuçlar
İstanbul cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları
İstanbul cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları
Ankara'da seçim sonuçları
Ankara'da seçim sonuçları
YSK Başkanı: Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağı kalktı
YSK Başkanı: Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağı kalktı
RTÜK Başkanı Şahin'den seçim sonuçlarına ilişkin uyarı
RTÜK Başkanı Şahin'den seçim sonuçlarına ilişkin uyarı
Şanlıurfa Valiliği: Toplu oy kullanımı söz konusu değil
Şanlıurfa Valiliği: Toplu oy kullanımı söz konusu değil
'Oy verme işlemleri sorunsuz bir şekilde tamamlandı'
'Oy verme işlemleri sorunsuz bir şekilde tamamlandı'
'Şimdi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti'
'Şimdi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti'
Oy verme işlemi sona erdi
Oy verme işlemi sona erdi
YSK'dan yayın yasağıyla ilgili açıklama
YSK'dan yayın yasağıyla ilgili açıklama
Saat 17.00'de hala oy kullanma sırası varsa ne olacak?
Saat 17.00'de hala oy kullanma sırası varsa ne olacak?
Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezine geçti
Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezine geçti
Erdoğan seçimi Ankara'da takip edecek
Erdoğan seçimi Ankara'da takip edecek
Sandık başında kalp krizinden 3 ölüm
Sandık başında kalp krizinden 3 ölüm
17 yaşındaki gencin seçmen kağıdı olduğu iddiasına açıklama
17 yaşındaki gencin seçmen kağıdı olduğu iddiasına açıklama
İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu: 20 bin vatandaş oy kullandı
İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu: 20 bin vatandaş oy kullandı
Sandıkta usulsüzlük girişimi: Sandık Kurulu Başkanı gözaltına alındı
Sandıkta usulsüzlük girişimi: Sandık Kurulu Başkanı gözaltına alındı
YSK'dan 'Erdoğan'ın üzerine taşan mühür' açıklaması
YSK'dan 'Erdoğan'ın üzerine taşan mühür' açıklaması
YSK Başkanı: Herhangi bir adayın pusulada üzeri çizilmemelidir
YSK Başkanı: Herhangi bir adayın pusulada üzeri çizilmemelidir
Seçmen kağıdı zorunlu mu, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?
Seçmen kağıdı zorunlu mu, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?
Bakan Soylu: 601 bin güvenlik görevlimiz görevinin başındadır
Bakan Soylu: 601 bin güvenlik görevlimiz görevinin başındadır
Memurların maaşı 22 bin lira olsa da işçiye yetişemiyor
Memurların maaşı 22 bin lira olsa da işçiye yetişemiyor
Dezenformasyona darbe! Twitter'dan operasyonel hesaplara engelleme
Dezenformasyona darbe! Twitter'dan operasyonel hesaplara engelleme
Türkiye sandık başında: Oy verme işlemi başladı
Türkiye sandık başında: Oy verme işlemi başladı
Meteoroloji açıkladı: Seçim günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: Seçim günü hava nasıl olacak?
Türkiye bugün seçime gidiyor: Yine demokrasi kazanacak
Türkiye bugün seçime gidiyor: Yine demokrasi kazanacak
İnce'nin oyları geçerli olacak mı? İşte YSK kararının arka planı
İnce'nin oyları geçerli olacak mı? İşte YSK kararının arka planı
Seçim yasakları başladı
Seçim yasakları başladı
Ana sayfaHaberler Yaşam

'Asırlık çınarlar' oy kullanmak için sandığa gitti

Kimi bir asra merdiven dayamış, kimi 100 yaşında. İlerlemiş yaşlarına rağmen sandıklara gelen seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 16:08, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2023 16:10
Yazdır
'Asırlık çınarlar' oy kullanmak için sandığa gitti

Türkiye, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başında. Seçimin sona ermesine saatler kaldı.

Seçime katılım ise oldukça yüksek. Genç, yaşlı demeden birçok seçmen sandık başına gitti.

Yakınlarının yardımıyla oy kullanma işlemlerini tamamladılar

Sakarya'nın Karasu ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan 96 yaşındaki Mevlüt Elkoca, oy kullanmak için kayıtlı olduğu Hürriyet İlkokulu'na geldi. Yakınlarının yardımıyla oy kullanma işlemlerini tamamlayan Elkoca, zarfa koyduğu oy pusulalarını sandığa attı.

Aynı okula aile üyeleriyle gelen 99 yaşındaki Yaşariye Çelik ve 95 yaşındaki Cevat Manav da 1038 No'lu sandıkta oylarını kullandı.

Bulgaristan'dan 1989 yılındaki zorunlu göçle Türkiye'ye gelerek Ferizli ilçesine yerleşen 85 yaşındaki Salih ve 86 yaşındaki Rukiye Avcı da sandığa gitti.

İstiklal Mahallesi'ndeki göçmen konutlarında ikamet eden çift, bastonlarından destek alarak oy vermek için Halit Narin İlkokulu'na birlikte geldi. Zarflarını sandığa atan çift, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, sağlıkları elverdiği müddetçe oy kullanacaklarını dile getirdi.


100 yaşındaki kadın Togg ile evine bırakıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit ilçesinde Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanmasının ardından ilçelerdeki sandıkları ziyaret etti.

Darıca ilçesinde Şehit Murat Tevlim Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gelen Büyükakın, oğlunun yardımıyla buraya gelerek oyunu kullanan 100 yaşındaki Sultan Usanmaz ile sohbet etti.

Büyükakın, daha sonra makam aracı olarak kullandığı Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile Usanmaz'ı Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evine bıraktı.


89 yaşındaki vatandaş yürüteciyle sandığa gitti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 89 yaşındaki Ahmet Demirsoy da oy vermek için Şehit Aydın Berber Anadolu Lisesi'ne geldi.

Yürüteciyle sınıfa girerek oyunu kullanan Demirsoy, pusulaları koyduğu zarfı 1001 No'lu sandığa attı.

Trabzon'da 101 yaşındaki Fatma Kıran oy kullandı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde 101 yaşındaki Fatma Kıran, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verdi. Fatma Kıran, oy kullanmak için yakınlarının yardımıyla ilçeye bağlı Sütpınar Mahallesi'ndeki köy odasına geldi.

Burada oyunu kullanan Kıran, seçimlerin vatana, millete hayırlı olmasını diledi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yürüme güçlüğü çeken 87 yaşındaki Nezaket Aktepe, oy kullandı.

Kemik erimesi dolayısıyla desteksiz yürüyemeyen Aktepe, çocuklarının yardımıyla oy kullanacağı Kabadüz Merkez İlkokuluna geldi.

Tekerlekli sandalyede oyunu kullanan Aktepe, vatandaşlık görevini yapmayı çok istediği için çocuklarının yardımıyla okula geldiğini belirterek, "Kullandığım oyum vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlı olsun." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber