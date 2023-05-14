Açık oy kullanımına engellemek isteyen vatandaş darp edildi
Şırnak'ın Şenoba Beldesi'nde açık oy kullanmak istedikleri iddia edilen Babat ailesi üyeleri, buna karşı çıkan Yeşil Sol Parti'nin sandık görevlilerini darp etti
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 16:28, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2023 16:31
Seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oylarını kullandı.
Şırnak'ın Şenoba Beldesi'nde açık oy kullanmak istedikleri iddia edilen Babat ailesi üyeleri, buna karşı çıkan Yeşil Sol Parti'nin sandık görevlilerini darp etti