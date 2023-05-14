Oy verme işleminin sürdüğü Üsküdar'daki bir okulda yangın çıktı

Ayrıca okulda elektriklerin kesildiği de bildirildi.

İstanbul'un 1'inci Bölgesi'nde yer alan Üsküdar ilçesindeki Ali Fuat Başgil İmam Hatip Lisesi'nde yangın çıktı. Yangının nedeni trafo patlaması olarak öne sürülürken, yangın sonrası seçmenler okulu terk ederken, sandıkların akıbeti ise öğrenilemedi.

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