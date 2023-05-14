Vatan Partisi'nin 'sandık üyesi' oyunu

Gazeteci Alican Uludağ, Vatan Partisi'nden sandık görevlisi yapılan bu seçmenlerin HDP'li olduğunu bildirdi. Bu kişiler oylarını görevli yazıldıkları sandıklarda kullanabilecekler. Ancak bunun için önce hangi sandıkta görevli olduklarını öğrenmeleri, sonra da '142 belgesi' almaları gerekiyor.

Sandık bilgisi onları görevli yazan partide bulunuyor. Belge de yine partiden alınabiliyor. Bu kişilerin çoğunun Vatan Partisi tarafından görevli yazıldığı belirtildi. Vatan Partisi'yse ne sandık bilgisini iletmiş ne de belge vermiş.

HDP'den açıklama

HDP YSK Temsilcisi ve Seçim Takip Koordinasyon Merkezi Sözcüsü Mehmet Rüştü Tiryaki, konuya dair şunları dedi: "Vatan Partisi Antep'te 4 bin 83 kişiyi sandık görevlisi olarak bildirmiş. Bunların neredeyse tamamı hiçbir şekilde bunun bilincinde, farkında değil. Bilgisi olmadan Vatan Partisi sandık kurulu üyesi olarak yazılmış olan kişiler il ve ilçe örgütlerimize geldikleri takdirde seçim kurullarına götürülecekler. Belgeleri aldıktan sonra görevli oldukları yerlerde oy kullanmaları sağlanacak. Vatan Partisi adına bu hukuksuzluklara neden olanların tamamına ilişkin savcılıklara suç duyurusunda bulunduk, takipçisi olacağız."