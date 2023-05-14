14 Mayıs 2023: Türkiye genel seçim sonuçları
Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında, 13. Cumhurbaşkanı'nı ve TBMM 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için bugün (14 Mayıs 2023 Pazar) sandık başına gitti. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi ülke genelinde sona erdi. Seçim yasağı saat 18.30 itibarıyla kalktı. İşte Türkiye geneli seçim sonuçları!
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 18:37, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2023 18:46
Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında, 13. Cumhurbaşkanı'nı ve TBMM 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için bugün (14 Mayıs 2023 Pazar) sandık başına gitti. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi ülke genelinde sona erdi. Seçim yasağı saat 18.30 itibarıyla kalktı.
Türkiye geneli ilk seçim sonuçları geldi.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 59,47
KEMAL KILIÇDAROĞLU: 34,79
SİNAN OĞAN: 5,11
MUHARREM İNCE: 0,63
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimsonuçları anlık olarak görmek için tıklayın