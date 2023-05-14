YSK'ye çıkan yollar trafiğe kapatıldı

Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 191 bin 885 sandıkta oylarını kullandı. Yurtdışında 73 ülke ve 151 temsilcilik ve 16 merkezde kurulan 5 bin 114 sandıkta kullanılarak, Türkiye'ye getirilen ve ATO Congresium'da saklanan oylar da sayılmaya başlandı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, oylamanın devam ettiği saatlerde polis, YSK önünde TOMA, otobüs, akrep ve kamyonlarla geniş güvenlik önlemleri aldı. YSK'ya çıkan tüm yollar, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Basın mensupları da kontrol noktalarından geçirilerek YSK binası önüne alındı.