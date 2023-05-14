YSK'ye çıkan yollar trafiğe kapatıldı
Ankara'daki Yüksek Seçim Kurulu önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, YSK'ya çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 18:50, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2023 19:00
Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 191 bin 885 sandıkta oylarını kullandı. Yurtdışında 73 ülke ve 151 temsilcilik ve 16 merkezde kurulan 5 bin 114 sandıkta kullanılarak, Türkiye'ye getirilen ve ATO Congresium'da saklanan oylar da sayılmaya başlandı.
T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, oylamanın devam ettiği saatlerde polis, YSK önünde TOMA, otobüs, akrep ve kamyonlarla geniş güvenlik önlemleri aldı. YSK'ya çıkan tüm yollar, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Basın mensupları da kontrol noktalarından geçirilerek YSK binası önüne alındı.