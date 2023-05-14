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İzmir'de son durum

Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı ve sayım başladı. İşte İzmir'den gelen ilk sonuçlar...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 21:22, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 00:16
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İzmir'de son durum

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Oy verme işlemleri Türkiye genelinde saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de sona erdi. YSK'nın yasağı saat 18.30 itibarıyla tamamlandı.

İşte gelen ilk verilere göre İzmir'den seçim sonuçları.


Kent genelinde milletvekili genel seçimleri

İl genelinde sandıkların yüzde 80,35'i açıldı.

Cumhur İttifakı yüzde 32,24 oy aldı

Millet İttifakı yüzde 52,38 oy aldı

Ata İttifakı yüzde 2,23 oy aldı

Emek Ve Özgürlük İttifakı yüzde 9,58 oy aldı

Sosyalist Güç Birliği İttifakı yüzde 0,36 oy aldı

İzmir'de son durum

Kent genelinde cumhurbaşkanlığı genel seçimi

İl genelinde sandıkların yüzde 88,33'ü açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan yüzde 32,18 oy aldı.

Muharrem İnce yüzde 0,54 oy aldı.

Kemal Kılıçdaroğluyüzde 62,46 oy aldı.

Sinan Oğan yüzde 4,82 oy aldı.

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