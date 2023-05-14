CHP Sözcüsü Öztrak: Biz tabloyu son derece olumlu görüyoruz

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Öztrak, Anadolu Ajansı'nın (AA) 'manipülasyonlarını son defa yaptıklarını' belirterek "Sonuçları yakından takip ediyoruz. Tabloyu son derece olumlu görüyoruz" diye konuştu.

Öztrak şunları söyledi:

"Sandıklar açılmaya başladı. Katılım oranının rekor seviyede olacağı ortaya çıkıyor. Sonuçları yakından takip ediyoruz. Anadolu Ajansı geleneksel manipülasyonlarını son defa yapıyor.

Sandık başındaki müthiş çaba ve gayret için teşekkür ediyoruz. Sonuçları hızla bize ulaştırmaya devam edecekler. Şu anda bize ulaşan verilere göre biz tabloyu son derece olumlu görüyoruz. Vatandaşlarımızdan açıklamaları izlemelerini istiyoruz. Açılan sandık sayısı anlamlı bir seviyeye ulaştığında daha farklı açıklamaları yapmaya başlayacağız."