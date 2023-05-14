Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu birinci çıktı

Sayım sonuçlarına göre, Kemal Kılıçdaroğlu 278 oyla birinci oldu.

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıkta en fazla oyu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aldı.

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