Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta en çok oyu kendisi aldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta en fazla oyu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak kendisi aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 19:25, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2023 19:53
Kılıçdaroğlu'nun, oy verdiği Arjantin İlkokulu'ndaki 4221 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi için kullanılan 331 oyun 6'sı geçersiz sayıldı.
Sayım sonuçlarına göre, Kılıçdaroğlu, 229 oyla birinci oldu.
Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 90, Kemal Kılıçdaroğlu'na 229 ve Sinan Oğan'a 6 oy çıktı. Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye ise oy çıkmadı.