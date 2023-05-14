Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta en çok oyu kendisi aldı

Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 90, Kemal Kılıçdaroğlu'na 229 ve Sinan Oğan'a 6 oy çıktı. Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye ise oy çıkmadı.

Sayım sonuçlarına göre, Kılıçdaroğlu, 229 oyla birinci oldu.

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