AK Parti Sözcüsü Çelik'in sandığından Kılıçdaroğlu çıktı
Adana'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde AK Parti Sözcüsü ve milletvekili adayı Ömer Çelik'in oyunu kullandığı 1066 No'lu 380 seçmeni olan sandıkta 293 oy kullanıldı. Sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na 162, Recep Tayyip Erdoğan'a 116, Sinan Oğan'a 6 oy çıktı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 19:37, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2023 19:54
Adana'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde AK Parti Sözcüsü ve milletvekili adayı Ömer Çelik'in oyunu kullandığı 1066 No'lu 380 seçmeni olan sandıkta 293 oy kullanıldı.
Sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na 162, Recep Tayyip Erdoğan'a 116, Sinan Oğan'a 6 oy çıktı. Seçimlerden çekildiğini açıklayan Muharrem İnce'ye 1 oyun çıktığı sandıkta, 8 oy da geçersiz sayıldı.