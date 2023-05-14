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İmamoğlu: Anadolu Ajansı'nın itibarı sıfırın altındadır

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile yaptığı basın açıklamasında Anadolu Ajansı'nı eleştirdi, "itibar edilmemesini istiyoruz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 19:43, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2023 19:54
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İmamoğlu: Anadolu Ajansı'nın itibarı sıfırın altındadır

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın ardından cumhurbaşkanı yardımcısı adayları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB başkanı Mansur Yavaş kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı.

İmamoğlu, "13'üncü cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı adına sizlere sesleniyoruz. Ne yazık ki her seçimde gördüğümüzü yaşıyoruz. Anadolu Ajansı gündemde. 2019 seçimlerinde Anadolu Ajansı bitkisel hayata girmiştir. Vatandaşlarımızın itibar etmemelerini temenni ediyoruz. Anadolu Ajansı verileri ve yöneticileri bizim için yok hükmündedir. Devletimizin her görevlisine olan inancımızı belirtirken Anadolu Ajansı'na olmadığı ortadadır. 2015 seçimlerinde Anadolu Ajansı yüzde 65'le sayın Erdoğan'ı önde başlatıyor, yüzde 40'la bitiyor" dedi.

Anadolu Ajansı verilerine bakılarak 13'üncü cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı ilan edileceğini söyleyebileceklerini belirten İmamoğlu, "Bunun ilan edilmesi için erken" dedi ve şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu'nun yüksek çıktığı yerlere düzenli itiraz edildiği için Anadolu Ajansı bunları sisteme dahil etmemektedir. Biz buradayız. Birazdan Millet İttifakı liderleri burada olacak. Beraber takip edip sizleri bilgilendireceğiz. Kimsenin yüzünün asık olmasına izin vermeyeceğiz. Görevimizin başındayız, şu anki sonuçlar sizi mutlu edecek düzeydedir."

İMAMOĞLU: AA VERİLERİNE BİR SÜRE BAKMAYIN ALDATILIYORSUNUZ
İmamoğlu konuşmasının devamında, "Anadolu Ajansı'na dört işlem değil toplamayı çıkarmayı öğreteceğiz. Elimizdeki veriler bunu gösteriyor" dedi ve şöyle devam etti: "İhtiyaç olursa kamuoyuna açmaktan geri durmayız. Herkes sandık başında duruyor. Bir süre Anadolu Ajansı verilerine bakmayın aldatılıyorsunuz."

Mansur Yavaş ise, "İstanbul'da da Ankara'da da öndeyiz. Bunu bütün halkımızın bilmesi lazım. Her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu da "Biz net olarak öndeyiz" dedi.

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