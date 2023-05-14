Bakan Muş'un sandığından Erdoğan çıktı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un Samsun'da oy kullandığı sandıktan Recep Tayyip Erdoğan'a 177 oy çıkarken, Millet İttifakı'nın Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 72 oy çıktı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 20:08, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2023 20:17
?Ticaret Bakanı Mehmet Muş, oyunu Samsun'un İlkadım İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu'ndaki 1039 nolu sandıkta kullandı.
288 oyun kullanıldığı sandıktan Cumhur İttifakı'nın Adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 177 oy çıktı. Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 72 oy çıkarken Sinan Oğan 28 oy çıktı. Muharrem İnce'ye 1 oy çıkarken 5 oy boş, 5 oy ise geçersiz sayıldı.