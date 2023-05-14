'Ak Parti Genel Merkezi'nde arama' iddiasına açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: " Rutin güvenlik tedbiri gerekçesiyle yalnızca balkon konuşmasının yapılacağı ikinci katta arama gerçekleşmektedir. Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir.

- Kamuoyuna saygıyla duyurulur."