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Ak Parti'den ilk açıklama: Oy sayma işlemi şeffaflık içinde sürüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimiyle ilgili açıklama yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 20:35, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2023 21:08
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 14 Mayıs seçimlerinde oy sayım işlemi devam ederken açıklamalarda bulunuyor. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Olgunlukla, sandığın namusunu korumak üzere her türlü tedbirin alındığı süreci geçirerek sabah itibaren oy verme işlemi başladı. Güven ve huzur içerisinde oy verme işlemi gerçekleşti. Çok yüksek katılımla oy verme işlemi tamamlandı. Demokrasimizin gücünü, demokratik mücadelenin nasıl verileceğini bütün dünyaya bir kez daha göstermiş olduk.

Etrafımızdaki bazı ülkelerde sandığa ulaşmada bu kadar zorluk varken Türkiye'nin sandık yoluyla iradesi bütün dünyaya gösterdi.

Milletimiz sabah erkenden itibaren sandığa gitmesi, olgunluk içerisinde birbirini selamlayarak oyunu kullanması kıvanç kaynağıdır. Her türlü darbeye, muhtıraya, en son 15 Temmuz'da korunmuş demokrasinin, korunmuş bir demokrasi olduğunu göstermiştir.

Sayım işlemi tüm şeffaflığıyla devam ediyor. Milli iradenin kesin bir şekilde tecelli etmesini istiyoruz. Sandıkların başında beklenmesiyle ilgili çağrı yapıyoruz.

Karşımızdaki ittifakın belediye başkanları telaş içinde televizyona çıktılar ve Anadolu Ajansı'nı hedef aldılar. Bu telaş nedir? Birdenbire 'biz öndeyiz AA veri seçiyor' gibi bir açıklama yaptılar.

Bugün ne kadar haklı olduğumuzu gösteren bir tablo ortaya çıktı. İki belediye başkanı beraber televizyona çıkararak çok vahim bir açıklama yaptılar. Türk demokrasi tarihi adına utanç vericidir.

13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu diye açıklama yapıyor ve Anadolu Ajansı'nı verileri manipüle etmekle suçluyor. Millet oyunu verdi, tercihini ortaya koydu. Bir kaç saat sonra daha berrak veriler ortaya çıkacaktır. Ancak bu açıklama millet iradesine yönelik saygısız bir açıklamadır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine suikast girişimidir.

Cumhurbaşkanımız şu anda açık ara önde gidiyor. Buna rağmen çıkıp da seçim sonucu ilan etmiyoruz. Milletin tercihine saygılıyız. Hukuki mekanizmalara, sayım sürecine ve bunu açıklayacak olan YSK'nın yetkisine saygı gösteriyoruz

Biz bu tuzakları geçmişte de gördük. Her şeyden önce millete, siyaset kurumuna, sandığa saygısızlıktır. Sandığın sonucuna karşı şimdiden lekeleme çalışmasıdır.

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