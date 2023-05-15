Yurt dışı oylarında son durum
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında kullanılan oyların sonuçları geliyor. An itibarıyla Cumhurbaşkanı seçiminde ilk sırada Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada Kemal Kılıçdaroğlu yer alıyor. Milletvekili Genel Seçiminde ise ilk sırada Cumhur İttifakı, ikinci sırada ise Millet İttifakı bulunuyor.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 15:12, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 15:12
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri tamamlandı.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.
Söz konusu sandıklardan sonuçlar gelmeye devam ediyor.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında kullanılan oylar sayılmaya başlandı. Sandıkların yüzde 97,18'i açıldı.
Cumhurbaşkanıseçimi için yurt dışı oylarında son durum şu şekilde:
Toplam sandık: 9.593
Açılan sandık: 9.322 (% 97,18)
Recep Tayyip Erdoğan:%57,20
Kemal Kılıçdaroğlu: %39,85
Sinan Oğan: %1,90
Muharrem İnce: %1,06