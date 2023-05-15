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AK Partili Ali İhsan Yavuz: Panik havasıyla kurumları suçluyorlar

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimlerde oy sayım işlemi devam ederken önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li belediye başkanlarının panik havası içinde kurumları suçlamadığını belirten Yavuz, "Hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de Milletvekili seçiminde açık ara önde olduğumuzu ifade etmem mümkün." dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 00:04, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 01:05
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AK Partili Ali İhsan Yavuz: Panik havasıyla kurumları suçluyorlar

14 Mayıs seçimleri için oy sayım işlemi tüm Türkiye'de devam ediyor. Oy sayım işlemi sürerken AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ankara'da devam eden sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yavuz, CHP'li belediye başkanlarının seçimi şimdiden kazandıklarını söylemesine de tepki gösterdi.

Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Seçim güvenliği anlamında Türkiye'de bir sorun olmadığını hepimiz söylüyoruz. Zira, bir kasım hatalar olsa bile sistemin doğru çalıştığını, bütün partilerin sandıkta müşahitlerin, itiraza yetkili kişilerin olduğunu biliyoruz. İlçe seçim kurullarında partilerin üyeleri var temsilcileri var. Bİrleştirme tutanakları esnasında temsilcilerin dışında parti müşahitlerinin de mümkün olduğunu hepimiz biliyoruz.

"PANİK HAVASI İÇERİSİNDE KURUMLARI SUÇLAMANIN BİR ANLAMI YOK"

Açıkçası bir panik havası içerisinde gelişigüzel bir şekilde kurumları suçlamanın bir anlamı yok. Madem aylardır sandıkta önlem alıyorsunuz. Madem siz sandığın sonucunu herkesten önce bileceksiniz o zaman sizin bir öngörünüz olması gerekir ama kurumları suçlamadan. Bizim de sandıktan aldığımız bilgiler var. Bizi bağlayacak olan, herkesi bağlayacak olan ıslak imzalı sandık sonuç tutanakları ve bu tutanakların ilçe seçim kurullarına yansıması ve birleştirme tutanaklarına dönüşmesi ile birlikte gerçek fotoğrafın ortaya çıkmasıdır. Şöyle de deniyor, AK Parti itiraz ediyor ve bu sebeple bizim önde olduğumuz sandıklar yansımıyor. Hayır, bu itirazla çok uzun zaman almaz çok da itiraz yok.

Bundan sonra daha ziyade itirazlar olacak. Ama bunun için de bir acelemiz yok. Salı günü saat 15.00'e kadar her parti sandıkta olup bitenle ilgili itirazda bulunabilir. Biz şu anda tüm Türkiye'yi tarıyoruz. Salı gününe kadar itirazlarımızı etmek üzere bir hazırlık yapıyoruz.

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