Yenişafak: Akşener çıldırıp camı çerçeveyi indirdi

Türkiye, bugün sandık başındaydı. Milyonlarca kişi, sabahın erken saatlerinden itibaren oyunu kullanmaya başladı. Sandıklar 17.00'de kapandı, oy sayımı başladı, sandıkların yarısı açıldı.

Anadolu Ajansı'na saldırdılar

Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu, 'önde olduklarını' öne sürdükleri açıklamada, bir rakam vermekten kaçındı. Anadolu Ajansı'nı hedef alan İmamoğlu, verilerin doğru olmadığını öne sürdü. CHP'liler, 2018 seçimlerinde de oy sayım işlemleri devam ederken sonuçları kabul etmemiş ve önde olduklarını savunmuştu.

Canan Kaftancıoğlu Türkiye genelinde Kılıçdaroğlu'nun oy oranını paylaşmadı

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu canlı yayında ilginç açıklamalarda bulundu. ''Türkiye genelinde yorum yapamayacağım. Ama Cumhurbaşkanı adayımız yüzde elliyi zorluyor gibi'' diyen Kaftancıoğlu oy oranını açıklamadan basın toplantısını sonlandırdı.

Meral Akşener çıldırdı görüntüler sildirildi

CHP'lilerin art arda çıkıp 'Biz öndeyiz' manipülasyonlarının ardından, Ankara'dan dikkat çeken bir iddia geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in genel merkezde sinir krizi geçirip, 'Ben size kazanamayız demedim mi?' sözleriyle camı çerçeveyi indirdiği, bir görevliye de tokat attığı öne sürüldü. Yaşanan kriz anlarının görüntülerinin bir haber ajansı tarafından saniye saniye kaydedildiği, ancak partililerin yoğun ısrarı üzerine görüntülerin sildirildiği öğrenildi. Yaşananların ardından olay yerine çok sayıda polis ekibinin gönderildiği, ortalığın karıştığı belirtildi.