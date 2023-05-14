YSK Başkanı Yener: Şu anda toplam açılan sandık oranı yüzde 69,12
YSK Başkanı Ahmet Yener, toplam açılan sandık oranının yüzde 69,12 olduğunuz söyledi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 23:55, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 00:07
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, basın açıklaması yaptı.
Yener, "Şu anda YSK'nın sistemine toplam yüzde 69,12 sandık açılmıştır. Sisteme veri girişi devam etmektedir. Aynı zamanda veri girişlerimiz siyasi partilerimizle paylaşılmaktadır. Herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu değildir" dedi. Yener, gün içerisinde tüm sandıklar açıldığı zaman gayri resmi sonuçların paylaşılacağını aktardı.