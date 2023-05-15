15 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları
15 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 00:02, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 00:03
1- Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin yansımaları takip ediliyor.
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı doğum, aile ve bu yılın mart ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank ile Ziraat Bankkart, sezonun şampiyonunu belirleyecek final serisinin beşinci ve son maçında karşı karşıya gelecek.
(Ankara/19.00)