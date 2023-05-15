Fatih Erbakan: Milli görüş 21 yıl aradan sonra yeniden Meclis'te

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bugün millet olarak oylarımızı kullandık ve çok önemli bir vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Yüksek bir katılım oranı ile seçimlerini gerçekleştiren aziz milletimize en içten teşekkürlerimi arz ediyorum. 21 sene aradan sonra Milli görüşü Meclis'e taşıyan milletimize en içten teşekkürlerimizi arz ediyorum. İstanbul'da, Kocaeli'nde ve Konya'ya milletvekillerimizi çıkaran milletimize teşekkür ediyorum. Milli görüş 21 yıl aradan sonra yeniden Meclis'te.