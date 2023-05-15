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Meclis'te çoğunluk Cumhur İttifakı'nda

Türkiye bugün seçime gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre TBMM'de çoğunluk Cumhur İttifakı'nın oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 01:06, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 01:08
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Meclis'te çoğunluk Cumhur İttifakı'nda

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. Vatandaşlar hem cumhurbaşkanı hem milletvekili için oy verdi. Sandıkların yüzde 94,7'si açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Meclis dağılımı da belli oldu.

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İttifaka göre, Cumhur İttifakı 49,74 aldı. Cumhur İttifakı son verilere göre Meclis'e 324 milletvekili göndermiş oldu. AK Parti 268 Milletvekili, MHP 51 Milletvekili, Yeniden Refah 5 Milletvekili çıkardı.

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