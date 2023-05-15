Liderlerin memleketinde en çok oyu kim ve hangi parti aldı?
Liderlerin memleketinde en çok oyu kim ve hangi parti aldı?
Kredi Kartı Alana 20.000 TL!
Kredi Kartı Alana 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
78 ilde sayım bitti: Oy sayımının devam ettiği iller
78 ilde sayım bitti: Oy sayımının devam ettiği iller
Cumhur İttifakı'nda bir tek Destici, Meclis dışında kaldı
Cumhur İttifakı'nda bir tek Destici, Meclis dışında kaldı
YSK Başkanı: Bu verilere göre, Erdoğan'ın aldığı oy oranı 49,49
YSK Başkanı: Bu verilere göre, Erdoğan'ın aldığı oy oranı 49,49
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara öndeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara öndeyiz
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 üyesi milletvekili seçildi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 üyesi milletvekili seçildi
Karadeniz'deki illerde Erdoğan silme kazandı
Karadeniz'deki illerde Erdoğan silme kazandı
Fatih Erbakan: Milli görüş 21 yıl aradan sonra yeniden Meclis'te
Fatih Erbakan: Milli görüş 21 yıl aradan sonra yeniden Meclis'te
AK Partili Ali İhsan Yavuz: Panik havasıyla kurumları suçluyorlar
AK Partili Ali İhsan Yavuz: Panik havasıyla kurumları suçluyorlar
YSK Başkanı Yener: Şu anda toplam açılan sandık oranı yüzde 69,12
YSK Başkanı Yener: Şu anda toplam açılan sandık oranı yüzde 69,12
Anadolu Ajansı'ndan iddialara yanıt
Anadolu Ajansı'ndan iddialara yanıt
Sinan Oğan'dan 2. tur açıklaması
Sinan Oğan'dan 2. tur açıklaması
AA verilerine göre Erdoğan yüzde 50'nin altına geriledi
AA verilerine göre Erdoğan yüzde 50'nin altına geriledi
Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu
Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu
Kılıçdaroğlu: Bu gece uyumayacağız halkım
Kılıçdaroğlu: Bu gece uyumayacağız halkım
Erdoğan'dan ilk açıklama: Resmi olarak neticelene kadar sandıkları terk etmeyin
Erdoğan'dan ilk açıklama: Resmi olarak neticelene kadar sandıkları terk etmeyin
Yurt dışı için ilk sonuçlar geldi! Hangi aday önde?
Yurt dışı için ilk sonuçlar geldi! Hangi aday önde?
İzmir'de son durum
İzmir'de son durum
İstanbul cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları
İstanbul cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları
Ankara'da seçim sonuçları...
Ankara'da seçim sonuçları...
Ekrem İmamoğlu'nun sandığından Erdoğan birinci çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun sandığından Erdoğan birinci çıktı
Ak Parti'den ilk açıklama: Oy sayma işlemi şeffaflık içinde sürüyor
Ak Parti'den ilk açıklama: Oy sayma işlemi şeffaflık içinde sürüyor
'Ak Parti Genel Merkezi'nde arama' iddiasına açıklama
'Ak Parti Genel Merkezi'nde arama' iddiasına açıklama
Bakan Muş'un sandığından Erdoğan çıktı
Bakan Muş'un sandığından Erdoğan çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu: Öndeyiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Öndeyiz
Bakan Özer'in sandığından Erdoğan çıktı
Bakan Özer'in sandığından Erdoğan çıktı
YSK Başkanı: Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağı kalktı
YSK Başkanı: Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağı kalktı
RTÜK Başkanı Şahin'den seçim sonuçlarına ilişkin uyarı
RTÜK Başkanı Şahin'den seçim sonuçlarına ilişkin uyarı
Şanlıurfa Valiliği: Toplu oy kullanımı söz konusu değil
Şanlıurfa Valiliği: Toplu oy kullanımı söz konusu değil
Ana sayfaHaberler Siyasi

YSK Başkanı: Bu verilere göre, Erdoğan'ın aldığı oy oranı 49,49

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yaptığı son dakika açıklamasıda, "Bu verilere göre, Erdoğan'ın aldığı oy oranı 49,49 Kılıçdaroğlu ise 44,79' açıklamasında bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 02:50, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 06:51
Yazdır
YSK Başkanı: Bu verilere göre, Erdoğan'ın aldığı oy oranı 49,49

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Saat 02:25 itibarıyla toplam sandık oranlarında açılma oranları yüzde 91.93 olup yurt içi sandıklarda açılma oranı 94.68 yurt dışı sandık açılma oranları ise 36.85'tir. Bu verilere göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.49, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.79, Sinan Oğan yüzde 5.29, Muharrem İnce yüzde 0.43 oy oranına sahiptir" dedi

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilleri seçiminin oy oranlarına dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın 49.49 oy oranı olduğunu söyleyen Yener, bir diğer aday olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 44.79 olduğunu açıkladı.

Yener Yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Saat 02.25 itibarıyla toplam sandık oranlarında açılma oranları yüzde 91.93 olup yurt içi sandıklarda açılma oranı 94.68 yurt dışı sandık açılma oranları ise 36.85'tir. Bu verilere göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.49, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.79, Sinan Oğan yüzde 5.29, Muharrem İnce yüzde 0.43 oy oranına sahiptir. Ayrıca milletvekili seçimlerinde ise şuan itibarı ile yüzde 7'lik ülke barajını geçen siyasi partilerimiz; Cumhur İttifakı'nda Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi. Millet İttifakı'nda Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti. Emek ve Özgürlük İttifakı'nda Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi'dir. Kamuoyunu duyurulur."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber