Kılıçdaroğlu: Bu seçimi 2'inci turda mutlaka kazanacağız

CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

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Sandığa gidip oy kullanan tüm seçmenlere teşekkürler. Erdoğan bütün iftira ve hakaretlerine rağmen istediğini alamamıştır. Bu seçimi 2'inci turda mutlaka kazanacağız. Biz önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye için milletimizle beraber hakkı hukuku ve adaleti getirmek için elimizden geleni yapacağız.