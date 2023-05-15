Liderlerin memleketinde en çok oyu kim ve hangi parti aldı?
Liderlerin memleketinde en çok oyu kim ve hangi parti aldı?
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Liderlerin memleketinde en çok oyu kim ve hangi parti aldı?

Türk siyasi tarihinin en önemli seçimi sona erdi. Üç cumhurbaşkanı adayı ve 24 parti yarıştı. Peki, liderlerin memleketlerinde en çok oyu kim aldı? İşte yanıtı...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 07:33, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 07:35
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Liderlerin memleketinde en çok oyu kim ve hangi parti aldı?

14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları ve parti liderlerinin memleketlerindeki oy oranları şöyle oldu:

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 72.81
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 22.02
Sinan Oğan: Yüzde 4.75
AKP: Yüzde 53.57
CHP: Yüzde 21.40
MHP: 13.01

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 80.26
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 16.20
Sinan Oğan: Yüzde 3.41
Yeşil Sol: Yüzde 43.53
CHP: Yüzde 32.19
AKP: Yüzde 12.45

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın memleketi Iğdır:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 62.55
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 25.30
Sinan Oğan: Yüzde 11.88
Yeşil Sol: Yüzde 44.33
AKP: Yüzde 34.90
İYİ Parti: Yüzde 6.15

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in memleketi Kocaeli:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 54.27
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 38.73
Sinan Oğan: Yüzde 6.63
AKP: Yüzde 39.51
CHP: Yüzde 23.95
İYİ Parti: Yüzde 9.63

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 62.32
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 30.71
Sinan Oğan: Yüzde 6.42
AKP: Yüzde 32.84
MHP: Yüzde 28.88
CHP: Yüzde 17.17

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici memleketi Eskişehir:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50.39
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41.81
Sinan Oğan: Yüzde 7.31
CHP: Yüzde 34.32
AKP: Yüzde 32.87
İYİ Parti: Yüzde 14.06

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