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Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriği

Azerbaycan, Özbekistan ve KKTC liderleri, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oyların çoğunluğunu elde etmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı kutladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 13:14, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 13:14
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Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim tebriği

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oyların çoğunluğunu elde etmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti.

Aliyev, Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin büyük gelişim yaşadığını ve bunun bir tezahürü olarak kardeş Türk halkının bu seçimlerde de liderine güvenini gösterdiğini kaydetti.

Erdoğan da ilgi ve tebrikleri için Aliyev'e teşekkür etti.

Görüşmede liderler, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin kalıcı ve sarsılmaz olduğunu bir kez daha vurguladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mirziyoyev, Erdoğan'ı telefonla arayarak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimlerinin başarılı geçmesinden dolayı tebrik etti.

Telefon görüşmesinde Mirziyoyev, seçim sonuçlarının kardeş Türkiye halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilmekte olan siyasi değişimler ve ekonomik reformların geniş şekilde desteklemesinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

Görüşmede, Özbekistan ile Türkiye arasındaki geniş kapsamlı stratejik ortaklık ve çok yönlü işbirliğinin daha da geliştirilmesiyle ilgili meseleleri de ele alan liderler, Yüksek Düzeyli Stratejik Ortaklık Konseyinin bir sonraki toplantısına hazırlıkla ilgili konuları da gözden geçirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleşen 28'nci dönem milletvekilliği seçimlerinde oyların çoğunluğunu elde eden AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur ittifakını kutladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mesajda, tebriklerini iletirken, demokratik ortamda büyük bir olgunluk ve çok yüksek bir katılımla gerçekleşen seçim sonucuna göre TBMM'de çoğunluğu elde eden Cumhur İttifakı'nın halkın desteğine mazhar olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında Kıbrıs Türk halkı ile anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz birlikteliğine vurgu yaparak iki ülke arasındaki iş birliği ve dayanışmanın her alanda ileri götürülmesi temennisini dile getirerek, demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşen bu kritik seçimde büyük bir olgunluk sergileyen Türk milletini tebrik etti.

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