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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,17 değer kaybederek 4.643,64 puana geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 18:45, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 18:44
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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 6,14 değer kaybederek günü 4.501,21 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 294,40 puan azalırken, toplam işlem hacmi 55,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 9,58, holding endeksi yüzde 7,35 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,69 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla risk iştahının azaldığını söyledi.

Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesinde büyüme, Çin'de sanayi üretimi, Avro Bölgesinde sanayi üretimi ve perakende satışların öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.350 seviyelerinin destek, 4.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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