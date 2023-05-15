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Ünlü piyanist Fazıl Say artık susacağını açıkladı

Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun destekleyen ve Kılıçdaroğlu'nun yüzde 52 oy almasını bekleyen Fazıl Say, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Şu andan itibaren susuyorum çünkü cevaplarım yok. Hep de susacağım sanırım" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 11:55, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 12:10
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Ünlü piyanist Fazıl Say artık susacağını açıkladı

Besteci Fazıl Say, Twitter hesabından Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu elde etmesiyle sonuçlanan TBMM seçimlerinin ardından paylaşımda bulundu.

Say, "Şu andan itibaren susuyorum çünkü cevaplarım yok. Hep de susacağım sanırım" dedi.

Say, "Bu sabah; kafamda pek çok soru var hiç birine cevap yok. Şu andan itibaren susuyorum çünkü cevaplarım yok. Hep de susacağım sanırım. Nasıl oldu, neden oldu, ne oldu, yaşamımız, yaşamım, umutlar, hak, gelecek. Hiç birine yok. Bu sabah ben bu sabaha susuyorum. Hayat artık bu sabah" ifadelerini kullandı.

Fazıl Say, Akşener'in 6'lı masadan kalkması sonrasında "Sifonu çek, gitsin" paylaşımıyla büyük tepki toplamıştı. Kılıçdaroğlu'nun videolarını paylaşan Fazıl Say, oyları böleceği için uzun süre Muharrem İnce'ye karşı saldırgan bir dil kullanmıştı

11 Mayıs'ta, sosyal medya hesabından Ser-Ac adlı bir araştırma şirketinin anket sonuçlarını da paylaşan Fazıl Say, Kılıçdaroğlu'nun yüzde 52,1 oy almasını bekliyordu

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