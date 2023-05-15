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3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Bilecik merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 12:32, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 12:34
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3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haksız kazanç sağlayanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce Bilecik, İstanbul ve Antalya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, M.K, O.Ö, C.C.Ş. ile H.Ç. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 7 cep telefonu, 1 bilgisayar, 23 banka kartı, hesap cüzdanı, suçtan kazanıldığı değerlendirilen 2 bin 35 lira, 770 dolar, 200 avro ve 50 sterlin ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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