3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda, 7 cep telefonu, 1 bilgisayar, 23 banka kartı, hesap cüzdanı, suçtan kazanıldığı değerlendirilen 2 bin 35 lira, 770 dolar, 200 avro ve 50 sterlin ele geçirildi.

Ekiplerce Bilecik, İstanbul ve Antalya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, M.K, O.Ö, C.C.Ş. ile H.Ç. gözaltına alındı.

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