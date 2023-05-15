Saadet Partili isim: Yüzyılın aldatması yaşandı

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 45 oy alması CHP'de şok yarattı. Saadet Partisinin CHP ile birlikte hareket etmesine karşı çıkan görüşleriyle bilinen Saadet Partili Avukat Ali Aktaş "Kemal Kılıçdaroğlu CHP tabanına acayip kazık attı.

Yaşnanşarı "Yüzyılın aldatmacası" olarak nitelendiren Aktaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP oyuna hemen hiçbir katkıları olmadığı halde DEVA'ya 14, Saadet ve Gelecek'e 10'ar, Demokrat Partiye ise 3 vekil vererek CHP seçmeninin dolandırıldığını belirtti.

Ali Aktaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Kemal Kılıçdaroğlu CHP tabanına acayip kazık attı. Nerdeyse "Yüzyılın Aldatması" diyebileceğimiz bir oyunla Cumhurbaşkanlığı adaylığı karşılığında CHP oyuna hemen hiçbir katkıları olmadığı halde;

DEVA'ya 14 vekil

SAADET'e 10 vekil

GELECEK'e 10 vekil

DEMOKRAT'a 3 vekil verdi.

Bir de CHP ve İYİ Parti'nin ortak girdiği 16 ilden seçilen İYİ Partili vekilleri de hesap edersek son tahlilde en çok kazanan -onların ifadesiyle- sağcılar oldu. CHP seçmeni böylece çok fena dolandırılmış oldu.

Saadet, Gelecek ve Deva'nın muhafazakar ve dindar seçmenin nefretini kazanmış 34 milletvekili oldu. CHP ile birlikte hareket ederek kazandıkları bu nefret nedeniyle partilerinin büyümesine katkıları olmayacaktır. Muhafazakar ve dindar seçmenin gönlünü alabilecek yeni bir konsepte geçebilirlerse belki ama yöneticilerin bugünkü anlayışları ile bu da çok zor.