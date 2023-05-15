Niğde'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Niğde'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 15:28, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 15:29
M.K. idaresindeki 33 AE 555 plakalı otomobil, Niğde-Nevşehir kara yolu Ağcaşar köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü ile G.K. hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.