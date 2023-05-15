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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

"İkinci tura hep beraber çok daha iyi hazırlanacağız. İttifakımızın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapmak için her türlü çalışmayı yapacağız, milletimize anlatacağız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 16:35, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 16:36
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura daha iyi hazırlanacaklarını belirterek, "İttifakımızın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapmak için her türlü çalışmayı yapacağız, milletimize anlatacağız." dedi.

Ağbaba, Güzelbahçe Belediyesinin Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kurduğu konteyner kentte, gazetecilere seçimi değerlendirdi.

Seçim sonuçlarının Malatya'ya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Ağbaba, Malatya'da şu anda çok az oyla ikinci milletvekilini çıkaramadıklarının gözüktüğünü ifade etti.

Ağbaba, seçime ilişkin hukukçu arkadaşlarıyla incelemelerinin devam ettiğini, şikayet ve itirazları ilgili yerlere ilettiklerini anlattı.

Depremin ilk gününden bu yana sahada olduklarını ve insanların yaralarını sarmaya çalıştıklarını dile getiren Ağbaba, 6 Şubat'taki depremlerin Malatya'ya etkilerinin kamuoyuna yansımasında büyük emeklerinin olduğunu ifade etti.

"Bir balkon konuşması yapıldı ama bütün Türkiye biliyor ki kazanamadı, adam kazanamadı." diyen Ağbaba, şunları kaydetti:

"İkinci tura hep beraber çok daha iyi hazırlanacağız. İttifakımızın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapmak için her türlü çalışmayı yapacağız, milletimize anlatacağız. Milletimize bu insanların yaptığı ile bizim yaptıklarımızı anlatmaya devam edeceğiz. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Yine burada sizlerle olacağız."

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