Cumhur İttifakı parlamentoda çoğunluğu elde etti

- Cumhur İttifakı, 14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimi'nde aldığı yüzde 49,46 oy oranı ile parlamentoda çoğunluğu elde etti.

Seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, milletvekili seçiminde AK Parti birinci parti olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kaldı.

Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49,50 olurken, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5,17 oy aldı. Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen ancak pusulaların basımı ve dağıtımı tamamlandığı için adı pusulada yer alan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise adaylıktan çekilmesine rağmen yüzde 0,44 oy aldı.

Milletvekili genel seçiminde ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 35,58 olarak gerçekleşti. AK Parti bu oran ile 267 milletvekili çıkardı.

CHP yüzde 25,33 oy oranı ile 169, MHP yüzde 10,07 oy oranı ile 50, İYİ Parti yüzde 9,69 oy oranı ile 44, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) de yüzde 8,81 oy oranı ile 61 milletvekili çıkardı.

Bu durumda AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisinden oluşan "Cumhur İttifakı"nın toplam oy oranı yüzde 49,46, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti'den oluşan "Millet İttifakı"nın oy oranı ise yüzde 35,02 olarak gerçekleşti.

Cumhur İttifakı'na destek veren ve seçime AK Parti listelerinden giren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu milletvekili seçildi.

Cumhur İttifakı'nda yer alan ve seçimlere kendi logosuyla giren Yeniden Refah Partisi ise Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da içinde yer aldığı 5 milletvekili çıkardı.

Yeşil Sol Parti ile Türkiye İşçi Partisinden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 10,54 olarak gerçekleşti.

HDP, Anayasa Mahkemesinde kapatılması istemli dava sürecinin devam etmesi nedeniyle seçime Yeşil Sol Parti adı altında girdi.

Emek ve Özgürlük İttifakında yer alan Türkiye İşçi Partisi ise 4 milletvekili çıkarabildi.

Buna göre, AK Parti, girdiği yedinci genel seçimden de birinci parti olarak çıktı.

28. Yasama Dönemi'nde Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı 322, Millet İttifakı'nın milletvekili sayısı 213, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ise 65 oldu. Bu durumda "Cumhur ittifakı" parlamentoda çoğunluğu elde etti.

- Cumhurbaşkanı seçimi

Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçiminde aldığı yüzde 52,59 oy oranının altına düşerek, yüzde 49,50 oranında kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 milyon 88 bin vatandaşın oyunu aldı.

AK Parti, milletvekili genel seçiminde ise yüzde 35,58 oy oranı ile 19 milyon 346 bin vatandaşın oyunu aldı.

AK Parti iktidara geldiği 2002 yılında 10 milyon 808 bin, 2007'de 16 milyon 327 bin, 2011'de 21 milyon 400 bin, 7 Haziran 2015'te 18 milyon 860 bin, 1 Kasım 2015 seçiminde ise 23 milyon 681 bin oy almıştı. Erdoğan, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanı seçiminde 21 milyon oya ulaşmıştı.

AK Parti, 2018 milletvekili genel seçiminde yüzde 42,56 oy oranı ile 21 milyon 338 bin oya ulaşırken, Erdoğan ise 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçimindeki yüzde 52,59 oy oranı ile 26 milyon 330 bin vatandaşın oyunu almıştı.