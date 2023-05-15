Gün sonu döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 17:12, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 17:15
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,5860
|19,5870
|19,6720
|19,6730
|Avro
|21,3280
|21,3290
|21,4020
|21,4030
|Sterlin
|27,1890
|27,3250
|25,7570
|25,8560
|İsviçre Frangı
|24,2790
|24,4010
|22,9020
|23,0170
|ANKARA
|ABD Doları
|19,5560
|19,6360
|19,6420
|19,7220
|Avro
|21,2880
|21,3680
|21,3620
|21,4420
|Sterlin
|27,1290
|27,3390
|25,6970
|25,9070