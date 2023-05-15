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HDP'nin, Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy oranı düştü

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi adı altında giren HDP'nin, 2018 yılında yüzde 11,7 olan oy oranı, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 8,8'e geriledi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 17:35, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 17:52
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HDP'nin, Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy oranı düştü

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi adı altında giren HDP'nin, 2018 yılında yüzde 11,7 olan oy oranı, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 8,8'e düştü.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi adı altında giren HDP'nin, kesin olmayan sonuçlara göre oy oranında ve milletvekili sayısında düşüş yaşandı.

2018 yılı milletvekili seçimlerinde yüzde 11,7 oy oranıyla 67 milletvekili ile Mecliste yerini alan HDP, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 8,8 oy alarak 62 milletvekili çıkarıyor.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 62,93 yüzdesi ile en fazla oyu Şırnak'ta alırken, Hakkari'de ise 3 milletvekilinin tamamını çıkardı.

- Batı illerindeki oy oranı geriledi

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun birçok ilinde oy oranı gerilemesine rağmen CHP ve İYİ Parti etkisiyle milletvekili sayısını koruyan HDP'nin, batı illerindeki oylarında ise ciddi bir düşüş yaşandı.

Bir önceki seçimde İstanbul'da yüzde 12,67 oy alarak 12 milletvekili çıkaran HDP,kesin olmayan sonuçlara göre bu seçimde yüzde 8.16 oy alarak 8 milletvekili çıkarabildi. HDP oylarında ciddi düşüş yaşanan illerden biri de Ankara oldu. 2018 seçimlerinde Ankara'dan yüzde 6.4 oy alarak 1 milletvekili çıkaran HDP, bu seçimde yüzde 3,07 oranında oy alarak Ankara'dan milletvekili çıkaramadı.

2018 seçimlerinde İzmir'de yüzde 11,49 oy alarak 2 milletvekili çıkaran HDP'nin, İzmir'deki oy oranı 7,5'e düştü.

Ankara, İstanbul ve İzmir'in yanı sıra batı illerinin neredeyse tamamında HDP oylarında ciddi bir düşüş yaşandı.

HDP'nin "kalesi" olarak nitelendirilen Diyarbakır'da ise bir önceki seçimde yüzde 65,54 olan oy oranı, yüzde 61,19'a düştü. Diyarbakır'da önceki seçimde 9 milletvekili çıkaran HDP, kesin olmayan sonuçlara göre 8 milletvekili çıkarabiliyor.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ile Türkiye İşçi Partisinin (TİP) oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 10,52 oldu. İttifakın bileşenlerinden TİP'in oy oranı da yüzde 1,73'te kaldı. TİP bu oy oranıyla Meclis'e 4 milletvekili gönderebilecek.

Öte yandan Antalya ve Mersin gibi bazı illerde ise TİP'in ayrı liste ile seçimlere girmesi nedeniyle milletvekili kayıpları da yaşandı.

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