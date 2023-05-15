CHP MYK toplantısı sona erdi

Ayrıca, 28 Mayıs 2023 Pazar gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yapılacak çalışmalar ele alındı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net