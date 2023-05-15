CHP MYK toplantısı sona erdi
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sona erdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 18:18, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 18:32
CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıda, dünkü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmede bulunuldu.
Ayrıca, 28 Mayıs 2023 Pazar gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yapılacak çalışmalar ele alındı.
Basına kapalı toplantı 2,5 saat sürdü.