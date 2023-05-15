İYİ Parti 44 milletvekili çıkardı

Seçim 2023
Erdoğan: Türkiye dünyanın en demokratik ülkelerinden biri olduğunu gösterdi
Erdoğan: Türkiye dünyanın en demokratik ülkelerinden biri olduğunu gösterdi
%0 Faizli Taksitli 20.000 TL!
%0 Faizli Taksitli 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçim sonuçlarını değerlendirdi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçim sonuçlarını değerlendirdi
15 partiden 8'inin genel başkanları milletvekili olarak görev yapacak
15 partiden 8'inin genel başkanları milletvekili olarak görev yapacak
Millet İttifakı partilerinden 39 aday, CHP listesinden Meclise girdi
Millet İttifakı partilerinden 39 aday, CHP listesinden Meclise girdi
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için seçim takvimi başladı
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için seçim takvimi başladı
Yurt dışı oylarında son durum
Yurt dışı oylarında son durum
Seçimlerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Seçimlerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
2. turda 50 bin yeni seçmen oy kullanacak
2. turda 50 bin yeni seçmen oy kullanacak
Meclise giren ünlü isimler
Meclise giren ünlü isimler
İstanbul'da sandıkların tamamı açıldı: İşte sonuçlar
İstanbul'da sandıkların tamamı açıldı: İşte sonuçlar
YSK Başkanı Yener: Sayılmayan 400 bin oy var
YSK Başkanı Yener: Sayılmayan 400 bin oy var
Saadet Partili isim: Yüzyılın aldatması yaşandı
Saadet Partili isim: Yüzyılın aldatması yaşandı
İtirazlar yarın saat 17'ye kadar yapılabilecek
İtirazlar yarın saat 17'ye kadar yapılabilecek
Ünlü piyanist Fazıl Say artık susacağını açıkladı
Ünlü piyanist Fazıl Say artık susacağını açıkladı
TBMM Genel Kurulu yeni vekillerle ne zaman toplanacak?
TBMM Genel Kurulu yeni vekillerle ne zaman toplanacak?
YSK Başkanı Yener: Veri girişi devam ediyor
YSK Başkanı Yener: Veri girişi devam ediyor
Seçimi en iyi bilen anket şirketleri Optimar ve Sonar oldu
Seçimi en iyi bilen anket şirketleri Optimar ve Sonar oldu
Seçimin ilkleri ve sürprizleri
Seçimin ilkleri ve sürprizleri
Liderlerin memleketinde en çok oyu kim ve hangi parti aldı?
Liderlerin memleketinde en çok oyu kim ve hangi parti aldı?
78 ilde sayım bitti: Oy sayımının devam ettiği iller
78 ilde sayım bitti: Oy sayımının devam ettiği iller
Cumhur İttifakı'nda bir tek Destici, Meclis dışında kaldı
Cumhur İttifakı'nda bir tek Destici, Meclis dışında kaldı
YSK Başkanı: Bu verilere göre, Erdoğan'ın aldığı oy oranı 49,49
YSK Başkanı: Bu verilere göre, Erdoğan'ın aldığı oy oranı 49,49
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara öndeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara öndeyiz
Karadeniz'deki illerde Erdoğan silme kazandı
Karadeniz'deki illerde Erdoğan silme kazandı
Fatih Erbakan: Milli görüş 21 yıl aradan sonra yeniden Meclis'te
Fatih Erbakan: Milli görüş 21 yıl aradan sonra yeniden Meclis'te
AK Partili Ali İhsan Yavuz: Panik havasıyla kurumları suçluyorlar
AK Partili Ali İhsan Yavuz: Panik havasıyla kurumları suçluyorlar
YSK Başkanı Yener: Şu anda toplam açılan sandık oranı yüzde 69,12
YSK Başkanı Yener: Şu anda toplam açılan sandık oranı yüzde 69,12
Anadolu Ajansı'ndan iddialara yanıt
Anadolu Ajansı'ndan iddialara yanıt
Sinan Oğan'dan 2. tur açıklaması
Sinan Oğan'dan 2. tur açıklaması
Ana sayfaHaberler Siyasi

İYİ Parti 44 milletvekili çıkardı

Geçen seçimde 43 milletvekili alan İYİ Parti, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yüzde 9,69 oy oranıyla 44 milletvekili çıkardı- İYİ Parti'nin İstanbul'da 8 ve Ankara'da 5 olan milletvekili sayısı bu seçimde değişmezken, İzmir'de 2 olan milletvekili sayısı 3 oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 19:43, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 19:44
Yazdır
İYİ Parti 44 milletvekili çıkardı

Bir önceki genel seçimde yüzde 9,96 oy oranıyla 43 milletvekili alan İYİ Parti, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yüzde 9,69 oy oranıyla 44 milletvekili çıkardı.

AA muhabirinin, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve parti kaynaklarından, kesin olmayan rakamlar çerçevesinde derlediği bilgiye göre, İYİ Parti'nin oy oranı 24 Haziran 2018'de yapılan seçimde aldığı oy oranına göre düştü.

Geçen seçimde yüzde 9,96 oyla 43 milletvekili kazanan parti, şu an itibarıyla yüzde 9,69 oy oranıyla 44 milletvekili çıkardı.

Partinin geçen seçimde üç büyük ilden İstanbul'da 8 ve Ankara'da 5 olan milletvekili sayısı bu seçimde de değişmezken, parti İzmir'de 2 olan milletvekili sayısını 3'e yükseltti.

2018'de 26 ilde milletvekili, bu seçimde ise 28 ilde milletvekili alan İYİ Parti, bir milletvekili bulunan Erzurum'u kaybederken, hiç vekili bulunmayan Çanakkale, Hatay ve Yozgat'tan birer milletvekili çıkardı.

İYİ Parti, MHP'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doktoru Aylin Cesur'un da aralarında bulunduğu 6 kadın milletvekili kazandı.

İYİ Parti'nin adayları arasında yer alan eski bakanlardan Koray Aydın ve Eşref Fakıbaba Ankara'dan, Lütfullah Kayalar ise Yozgat'tan, eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman Konya'dan milletvekili seçildi.

Bir süre önce İYİ Parti'ye katılan Genel Başkan Akşener'in danışmanlarından Turhan Çömez de Balıkesir'den milletvekili oldu.

Hatay'dan aday gösterilen eski futbolcu Gökhan Zan ise milletvekili seçilebilmek için yeterli oy oranına ulaşamadı.

İYİ Parti Başkanlık Divanı'ndan aday listesinde bulunan Genel Sekreter Uğur Poyraz Antalya'dan, Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu Ankara'dan, Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı, Ortadoğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu ve STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak İstanbul'dan, Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat Manisa'dan, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Rıdvan Uz Çanakkale'den, Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun Muğla'dan, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale İzmir'den milletvekili seçildi.

- 2018 seçimleri ve istifalar

İYİ Parti'nin 2018 yılında yapılan genel seçimlerde çıkardığı 43 milletvekilinden Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal istifa ederek, partisine dönmüştü.

Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, İstanbul milletvekilleri Fatih Mehmet Şeker ve Hayati Arkaz ile Manisa Milletvekili Tamer Akkal, partiden istifa eden diğer isimler olmuştu.

Yine İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ istifasının ardından Zafer Partisini kurmuştu.

İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ise dün gerçekleştirilen seçimden kısa bir süre önce, partisi ile yollarını ayırmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber