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Erdoğan: Türkiye dünyanın en demokratik ülkelerinden biri olduğunu gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, dün gösterdiği olgunlukla, dünyanın en ileri demokratik kültürüne sahip ülkelerinden biri olduğunu göstermiştir" açıklamasında bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 20:04, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 20:06
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Erdoğan: Türkiye dünyanın en demokratik ülkelerinden biri olduğunu gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından seçime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimleri, aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle demokrasimize yakışır bir şölen havası içinde gerçekleşmiştir.

Milletimiz; Kandil'den, Pensilvanya'dan, sosyal medya mecralarından ve yabancı dergi kapakları üzerinden yapılan siyaset mühendisliklerine rağmen özgür iradesine sahip çıkmıştır.

Sonuçtan bağımsız olarak 14 Mayıs seçimlerinin kazananı Türk demokrasisi ve 85 milyon ferdiyle Türk Milleti olmuştur.

"Milletimiz çoğunluğu Cumhur İttifakına vererek güvenini teyit etmiştir"

Milletimiz 27 milyondan fazla oyla, yüzde 49,51 oy oranıyla şahsımıza bir kez daha büyük bir teveccüh göstermiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de çoğunluğu Cumhur İttifakına vererek bize ve İttifakımıza güvendiğini, inandığını, geleceğini burada gördüğünü teyit etmiştir.

14 Mayıs'ta sandığa giderek, özgür iradelerini yansıtan tüm vatandaşlarıma, yurtdışıyla birlikte 56 milyon insanımızın her birine demokrasiye hayat veren katkıları ve saygıdeğer oyları için teşekkür ediyorum.

Türkiye, dün gösterdiği olgunlukla, dünyanın en ileri demokratik kültürüne sahip ülkelerinden biri olduğunu göstermiştir.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamalara göre en yakın rakibimizle aramızdaki 2 buçuk milyon oy farkına rağmen Cumhurbaşkanı seçimi, yarım puandan daha az bir farkla ikinci tura kalmıştır.

"İnşallah tarihi bir başarıya imza atacağız"

Hayatı boyunca milletin iradesi dışında hiçbir güç tanımamış, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış bir siyasetçi olarak, sandıkta tecelli eden bu iradeye saygı duyuyoruz.

28 Mayıs'a kadar durmadan, dinlenmeden ve aşkla koşturarak aziz milletimize olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.

14 Mayıs'ta elde ettiğimiz oy oranını daha da yükselterek, 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacak, inşallah tarihi bir başarıya imza atacağız.

Durmak yok, yola devam diyerek Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda 28 Mayıs için bugünden itibaren çalışmaya başladık.

Hangi siyasi partiye gönül verirse versin tüm vatandaşlarımın oyuna talip olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

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