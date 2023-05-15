Malatya'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu

Yapılan çalışmada cesedin Şeyho Kaçmaz'a (72) ait olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Taşolar Mahallesi Çay yolu kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net