Malatya'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir kişi yol kenarında ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 20:25, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 20:57
Alınan bilgiye göre, Taşolar Mahallesi Çay yolu kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan çalışmada cesedin Şeyho Kaçmaz'a (72) ait olduğu tespit edildi.
Kaçmaz'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.