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Babacan 14 Mayıs seçimlerini değerlendirdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "28 Mayıs'ta tüm Türkiye kazanacak. Ülkemizi özgürlükle, adaletle, zenginlikle, huzurla ve tam demokrasiyle taçlandıracağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2023 23:09, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2023 23:43
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Babacan 14 Mayıs seçimlerini değerlendirdi

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, 14 Mayıs seçimlerinin ülkenin siyasi tarihine damga vuran kıymetli bir demokrasi yarışına sahne olduğunu söyledi.

Seçimlerde görev alan sandık müşahitlerine ve partililere teşekkür eden Babacan, milyonlarca vatandaşın oylarıyla seçimin ikinci tura kaldığını anımsattı.

13 gün sonra aynı heyecan ve kararlılıkla sandık başına gideceklerini belirten Babacan, "28 Mayıs seçimlerinin şimdiden ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

İlk turda cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşları da dinleyeceklerini kaydeden Babacan, "Bu yolda Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir an dahi yalnız bırakmayacağız. Yan yana, omuz omuza birlikte yürüyeceğiz. Endişeye mahal yok. Milletimiz her zaman demokrasiyi sandıkla güçlendirmiştir, yine güçlendirecektir. 28 Mayıs akşamı Sayın Kılıçdaroğlu inşallah 13. cumhurbaşkanımız olacaktır." diye konuştu.

Meclise girmeye hak kazanan 600 milletvekilini tebrik eden Babacan, seçim kampanyasını barış ve huzur içinde geçirmeyi temenni ettiklerini söyledi.

İlk günkü heyecanla tempoyu artıracaklarını vurgulayan Babacan, "Biz hangi partiye, hangi cumhurbaşkanı adayına oy verirse versin bir arada yaşayan insanlarız. Ülkemizin gücüne, halkımızın birlikteliğine inanan insanlarız. Bu güçle çalışacağız." açıklamasında bulundu.

28 Mayıs'ta oy farkının kapanacağını savunan Babacan, "28 Mayıs'ta tüm Türkiye kazanacak. Ülkemizi özgürlükle, adaletle, zenginlikle, huzurla ve tam demokrasiyle taçlandıracağız." değerlendirmesini yaptı.

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