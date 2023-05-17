Ustalık Telafi Programı Beceri Sınavları hangi şartlarda farklı zamlarda yapılabilir?

MEB Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönergenin; "Sınav dönemleri ve ölçme değerlendirme yerleri" başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında; "Kalfalık ve ustalık sınavları, her yıl şubat, nisan, haziran, ağustos, ekim ve aralık aylarında, il milli eğitim müdürlüklerince il merkezi ve ilçelerde belirlenen okul/kurum veya işletmelerde gerçekleştirilir. İhtiyaç halinde, Bakanlık tarafından belirlenen alan ve illerde her ay sınav yapılabilir.",

"Sınav komisyonu kuruluşu ve sınavların uygulanışı" başlıklı 12 nci maddesinin onuncu fıkrasında; "Beceri sınavı komisyonu üyeleri, gerektiğinde sınav gününden bir gün önce sınav komisyon başkanı veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında toplanarak, sınavın uygulanışı ile ilgili esas ve usulleri belirler. Mesleğin özelliğine ve sınav ortamının kapasitesine göre beceri sınavları 10 (on) kişiye kadar bir oturum olacak şekilde planlanabilir. Sınava girecek aday sayısının fazla olduğu alan/dallar için birden fazla komisyon oluşturulabilir." hükümleri bulunmaktadır.

13.10.2021 tarihli ve E-59917357-101.03-34541388 sayılı yazımızın 6 ncı maddesinde; "Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul Ve Esaslara İlişkin Yönerge hükümlerine göre yapılan ustalık beceri sınavına, eğitimlerini tamamladıkları tarih itibariyle açılacak ilk sınav döneminde alınabileceklerdir." İfadesi yer almaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 09.05.2023 tarih ve 75894996 sayılı görüş yazısında; "Bu kapsamda; beceri sınavlarının, sınavına girecek öğrenci ve aday sayısının fazla olması nedeniyle MEB Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönergenin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sınav dönemlerinde bitirilemeyeceği durumlarda, ustalık telafi programına kayıtlı öğrenciler ile sınırlı olmak kaydıyla ve bir meslek dalında en az 10 (on) öğrencinin sınava girecek olması halinde, Yönergenin 11 nci maddesi kapsamında oluşturulan il sınav komisyonu kararı ve il milli eğitim müdürlüğünün onayı ile diğer aylarda da beceri sınavı yapılabilecektir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR