Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Ve Yaz Okulları E-Kılavuzu ve iş akış takvimi yayınlandı

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI e-KILAVUZU için tıklayınız.

2022-2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI VE YAZ OKULLARI İLE 2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI İŞ AKIŞI

Ahmet KANDEMİR