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CHP'de isyan: Altılı Masa'nın planı suya düştü

Altılı Masa 301 vekil planlamıştı, ama 213'te kaldı. DEVA, Gelecek, Demokrat ve Saadet çalışmadan 39 vekil kapınca CHP'den sesler yükselmeye başladı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 08:01, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 08:02
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CHP'de isyan: Altılı Masa'nın planı suya düştü

Planlarını 301 vekil sayısına göre düzenleyen Altılı Masa'nın Meclis'teki toplam sandalye sayısı 213'te kaldı. 2018 seçimlerinde HDP'ye ödünç oy veren CHP, yüzde 22,64 oy oranını bu seçimde sadece yüzde 25,37'ye yükseltti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçimden önce parti tabanının tamamını CHP'ye taşıyamayabileceğini belirtmişti, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, halasının bile kendisine oy vermeyeceğini söylediğini ifade etmişti. Alınan sonuçlara göre bu partilerin seçmeninden CHP'ye neredeyse hiç oy gelmedi.

CHP listesinden 169 isim milletvekili oldu. Bunlardan DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Partili 36 isim ile TDP lideri Mustafa Sarıgül'ü ve CHP listelerinden seçime giren İyi Parti'li 3 kişiyi çıkarınca CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 129'a düşecek.

FERHAT EKİNCİ

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