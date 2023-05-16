Seçimde propaganda malzemesi olmuştu: Meyve ve sebzede fiyatlar düştü

Meyve ve sebze fiyatları geçen aya göre neredeyse yarı yarıya düştü. Özellikle kamuoyunu meşgul eden patates ve soğanın fiyatı dip seviyelere geldi. Nisan ayının ortasında 30 lirayı gören soğan, yeni mahsullerin piyasaya girmesiyle; pazarda 7 liraya, marketlerde ise 8-10 liraya kadar geriledi. Ayrıca tezgahlara taze ve yeni ürün ürünler geldi. Aynı şekilde aynı dönemde 15 liraya kadar çıkan patatesin fiyatı 8 lirayı gördü.

MEYVE DE GERİLEDİ

Geçen aya göre çarliston biber 30 liradan 11 liraya, kabak 25 liradan 10 liraya, patlıcan 20 liradan 12 liraya, salatalık ise 25 liradan 11 liraya düştü. Maydanoz, roka, dereotu gibi yeşilliklerin fiyatı ise 5 liraya kadar düştü. Aynı şekilde meyve grubunda da fiyat düşüşleri yaşanıyor. Turfanda ürünler dışında fiyatlar normal seyrediyor.

KAAN ZENGİNLİ-