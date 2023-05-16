İttifaklarla seçime girenler kendi partilerine geçecek

Yeni seçim sistemi sebebiyle çok sayıda partinin ittifak yaparak girdiği seçimlerin sonucuna göre en az 16 parti Meclis'te temsil edilmiş olacak.

Cumhur İttifakı cephesinde; AK Parti, MHP, Yeniden Refah, Hüda Par ve DSP Meclis'te temsil hakkı kazandı. Seçime AK Parti listelerinden giren Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve yine Hüda Par'lı iki isim milletvekili seçildi. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da AK Parti listelerinden İstanbul'da aday gösterilmişti. Aksakal da Meclis'e giren isim oldu. Hem Hüda Par'lıların hem de Aksakal'ın önümüzdeki günlerde AK Parti'den istifa ederek kendi partilerine geçecekleri ve böylece Meclis'te partilerini temsil edecekleri belirtiliyor.

YÜCEL KAYAOĞLU-