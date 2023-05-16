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İşte AK Parti'nin ikinci tur planı

Kampanya 'duygu' yoğunluklu bir içerikle devam edecek. AK Parti'ye göre Oğan'ın seçmeninin yüzde 50'den fazlası Erdoğan'a dönecek.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 08:22, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 08:39
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İşte AK Parti'nin ikinci tur planı

Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir adayın yüzde 50+1 oy oranına ulaşamaması nedeniyle seçimin ikinci tura kalması kesinleşti. Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kurmayları ikinci tura yönelik kampanya hazırlıklarını başlattı.

AK Parti Genel Merkezinde önceki gece sabaha kadar süren seçim değerlendirmeleri yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı toplantılarda, AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı'nın yaptığı sonuç simülasyonları değerlendirildi. Bu simülasyonlarda Erdoğan'ın 250-300 bin oyla yüzde 50'nin altında kaldığı tespiti yapıldı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerine kadar Erdoğan'ın kampanyası daha 'duygu yoğunluklu' bir içerikte devam edecek. AK Parti kaynakları bu süreçte, Erdoğan'ın yeni kabinesinden bazı isimleri açıklayarak vatandaşın karşısına çıkabileceği, ayrıca yüzde 5'in üzerinde oy alan Sinan Oğan'ın seçmen kitlesine yönelik adımlar olabileceğini dile getirdi.

'Endişemiz yok'

Oğan'ın seçmen kitlesinin en az yüzde 50'sinin Erdoğan'a yönelebileceği belirtiliyor. AK Parti kurmayları "İkinci tura yönelik hiçbir problem görmüyoruz. Zaten bindelik dilimlerle ifade edebileceğimiz bir eksikle ilk turda seçim tamamlanamadı. Bizim tüm hazırlığımız, ikinci turda çok daha yüksek bir oyla Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi yönünde olacak" dedi. AK Parti'de yapılan simülasyonlarda, ikinci turda Erdoğan'a verilen desteğin yüzde 53-54'lerde gerçekleşebileceği sonucu ortaya çıktı. AK Parti kaynakları "Meclis tablosuna bakıldığında Cumhur İttifakı çoğunlukta. Seçmen bunu dikkate alacaktır. Yasama ve yürütme arasında bir kaos çıkmaması için, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yine Cumhur İttifakı'nı, yani Erdoğan'ı tercih edecektir. Aksi durumda, ülke yönetiminin zora gireceğini düşünecektir. Bu nedenle de sükünet ve istikrara oy verecektir" dedi.

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