CHP'de kurultay iddiası
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) ikinci turun ardından kurultayın sonbaharda toplanacağı iddia edildi.
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 08:48, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 08:49
t24 yazarı Tolga Şardan, seçimlerin ardından CHP kulislerinde kurultay iddiaları olduğunu ifade etti.
Şardan, "CHP'nin ikinci turda Cumhurbaşkanlığını kazanamaması sonrasında partide liderlik yarışının başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. 2024'de yerel seçimlerin yapılacağı dikkate alınırsa kurultayın ötelenmesi konusu ortadan kalktı. Yerel seçimlerin tehlikeye girmemesi için sonbaharda kurultay toplanması kaçınılmaz olacak" dedi.