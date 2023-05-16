Üniversiteden YÖK'ün kurallarına aykırı ilan!

Bilindiği üzere, akademik personel ilanlarında yaşanan bazı etik ve mevzuata aykırı durumlardan dolayı olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca her bir unvan grubuyla ayrı ayrı kadro ilanlarında dikkat edilmesi gereken hususlara dair kapsamlı bir yazı yükseköğretim kurumlarına gönderildi.

(YÖK Yazısına dair 12 Nisan 2023 tarihli habere ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

Bu yazıda, Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) ile Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) statüsünde ilan edilecek kadrolarda ayrıma gidilerek yalnızca uygulamalı alanlarda çalışacaklarda "sertifika ile makine/cihaz kullanımı belgesi gibi belgelerin herhangi bir adayı tanımlamayacak şekilde belirlenmesine" karar verilmişti.

Ancak, çok kısa bir süre sonra Gümüşhane Üniversitesi tarafından bu kurala aykırı olarak öğretim görevlisi ilanı verildi.

İlgili yükseköğretim kurumu tarafından 15 Mayıs 2023 günü yayımlanan Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Öğretim Görevlisi ilanında, "İktisat Bölümü lisans mezunu olup, İktisat alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Muhasebe Uygulamaları Programı Eğitim Sertifikasına sahip olmak." şartı aranmıştır.



Halbuki, yukarıda yer verilen YÖK yazısında izah edildiği üzere ders veren statüde alınan Öğretim Görevlilerinde sertifika şartına yer verilmemesi istenmiş, bu durumun sadece uygulamalı birimlerde istihdam edilecek Öğretim Görevlileri için belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirlenmesine imkan verilmiştir.

Dolayısıyla, Gümüşhane Üniversitesi tarafından yayımlanan bu ilanın halen başvuru sürecinin devam ettiği bugünlerde gecikmeksizin güncellenmesi gerekmektedir.

