Dolar 19,71 TL'yi geçti
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 19,71 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 17:24, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 17:55
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,6720
|19,6730
|19,7150
|19,7160
|Avro
|21,4020
|21,4030
|21,4190
|21,4200
|Sterlin
|25,7570
|25,8560
|25,3310
|25,4580
|İsviçre Frangı
|22,9020
|23,0170
|22,6300
|22,7440
|ANKARA
|ABD Doları
|19,6420
|19,7220
|19,6850
|19,7650
|Avro
|21,3620
|21,4420
|21,3790
|21,4590
|Sterlin
|25,6970
|25,9070
|25,2710
|25,4810