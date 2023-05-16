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Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için ABD'de 20-21 Mayıs'ta oy kullanılabilecek

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Türkiye'de ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı seçimi için ABD'de bu hafta sonu 2 gün tekrar oy kullanılabileceğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 12:40, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 12:45
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Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için ABD'de 20-21 Mayıs'ta oy kullanılabilecek

Büyükelçiliğin yazılı açıklamasında, "Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu ABD'de sadece 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) resmi kararı doğrultusunda yurt dışı seçmen kaydı bulunan vatandaşların, başkent Washington'daki büyükelçilik ile New York, Boston, Miami, Houston, Chicago ve Los Angeles'taki başkonsolosluklarda kurulacak sandıklarda, söz konusu tarihlerde, yerel saatle 08.00 - 22.00'de oy kullanabilecekleri belirtildi. Açıklamada, ayrıca ilk tur seçimlerinde olduğu gibi, New York Başkonsolosluğuna bağlı Long Island ve South Jersey'de yine aynı tarih ve saatlerde oy kullanılabileceği bildirildi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, dün yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını, daha önceden ilan edilen Seçim Takvimi'ne göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirmişti.

Yener, birinci tur kesin sonuçlarının 19 Mayıs'ta ilan edilmesinin ardından, yurt dışında oy verme işlemlerinin 20 Mayıs'ta başlayacağını kaydetmişti.

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